Milan, Ibrahimovic gioca: svedese impegnato in un triangolare con l’Hammarby

Mentre tutto il mondo del calcio è fermo per l’emergenza Coronavirus, Ibrahimovic giocherà un triangolare con l’Hammarby

Zlatan Ibrahimovic è pronto a scendere in campo, non in Serie A. Il mercato non c’entra ovviamente ma nonostante tutto il mondo il calcio è fermo per l’emergenza Coronavirus, lo svedese giocherà un triangolare con l’Hammarby a Stoccolma.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i match saranno disputati tutti a porte chiuse – 3 gare da 30 minuti l’una – con ingresso esclusivo al canale televisivo Dplay che trasmetterà in diretta la partite. In una di queste prenderà parte anche Zlatan Ibrahimovic, in completo accordo con il Milan che ha dato il consenso affinché lo svedese potesse scendere in campo.