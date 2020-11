Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Hellas Verona

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Hellas Verona.

RIGORE – «Un disastro. Le parole di Silvestri? Aveva ragione a dire che l’ultimo rigore l’ho sbagliato. Non riusciamo sempre ad essere al 100%, con tutte queste partite, la sosta mi farà riposare».

SCUDETTO – «Bisogna avere degli obiettivi, non giochiamo solo per il gusto di farlo. Perlomeno questa è la mia mentalità, la mia filosofia. I difensori italiani sono più deboli rispetto al passato? Sono io che sono più forte. Anzi Verona e Atalanta lottano per e parti alte».