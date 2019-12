Ibrahimovic Milan, le ultime sulla trattativa. E spunta un “piano B”…

Ibrahimovic Milan, le ultime sulla trattativa tra l’attaccante svedese ed i rossoneri. Che intanto pensano ad un “piano B”…

Ibrahimovic Milan, sono ore d’attesa. Le parti si sono di recente avvicinate e stanno lavorando per disegnare un futuro insieme, ma la trattativa pare essersi bloccata per formula del contratto: i rossoneri non si smuovono dalla soluzione di 6 mesi più opzione.

Uno scenario, invece, poco gradito all’attaccante svedese. Per questo il club rossonero – secondo Tuttosport – avrebbe avviato un primo contatto esplorativo con la Juve per Mandzukic, il “piano B” in caso di mancato arrivo di Ibra.