Milan, Ibrahimovic nominato Pallone d’Oro svedese: suo il Guldbollen 2020

Zlatan Ibrahimovic è stato nominato Pallone d’Oro svedese. L’attaccante riceverà il Guldbollen, il premio prestigioso del paese scandinavo. Le prestazioni del giocatore in questo anno solare al Milan non sono passate inosservate in ambito internazionale.

Ibrahimovic aveva già vinto il Guldbollen consecutivamente tra il 2007 e il 2016 (11 volte in carriera), ma da tre anni non riusciva più ad aggiudicarselo. Segue quindi nell’Albo d’oro Victor Lindelof, il difensore centrale del Manchester United vincitore l’anno scorso.