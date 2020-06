Milan, Ibrahimovic: nuovi esami nella giornata di oggi

Milan, arrivano buone notizie sul fronte Ibrahimovic che nella mattinata di oggi si è sottoposto a nuovi controlli

Zalatan Ibrahimovic nella giornata di oggi, intorno alle 13.15, si è sottoposto a nuovi esami clinici, risonanza magnetica al polpaccio, alla clinica Columbus.

Nel corso della giornata, si dovrebbe dunque venire a sapere come sta procedendo il recupero e quando Ibrahimovic potrà tornare in campo con il Milan che tornerà in campo lunedì 22 giugno alle ore 19,30 allo stadio via del Mare di Lecce.