Milan, Ibrahimovic punta il Parma ma potrebbe tornare prima: le ultime

Zlatan Ibrahimovic dovrà stare fuori almeno 3 settimane dopo la lesione al bicipite femorale: ecco quando potrà tornare in campo

Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Questo hanno evidenziato gli esami strumentali a cui si è sottoposto Zlatan Ibrahimovic nella giornata di ieri. Una mazzata per lui e per tutto il Milan, che per almeno 3 settimane dovrà fare a meno del suo totem.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, da oggi inizieranno le terapie a Milanello (al momento non sono previsti rientri in Svezia), armandosi di pazienza e fiducia. Zlatan potrebbe fare rientro per Milan-Parma del 13 dicembre. Significherebbe saltare Lilla, Fiorentina, Celtic, Samp e Sparta Praga. Un dazio oneroso, certo, ma quanto meno il calendario in campionato non presenta sfide dirette di alta classifica.

Dopo il Parma l’anno si chiuderà con Genoa, Sassuolo e Lazio, nell’ipotesi più pessimistica l’obiettivo sarebbe rimetterlo in piedi per gli ultimi due impegni. Ma c’è anche chi confida che lo svedese potrebbe «fare l’Ibra» anche stavolta, cercando di accorciare il più possibile i tempi. Nello scorso campionato in parte ci riuscì dopo la lesione al polpaccio destro: la prognosi si aggirava sul mese e mezzo, lui riprese ad allenarsi in gruppo dopo un mese. Facendosi beffe dell’anagrafe, che allora segnava 38 anni mentre ora sono diventati 39, per lui un semplice dettaglio.