Tutti i rischi del possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan nella sessione invernale di mercato

Zlatan Ibrahimovic sta diventando sempre più un obiettivo concreto del Milan: l’attaccante svedese ha ben accolto la possibilità di vestire la maglia rossonera, con cui ha vinto il suo ultimo scudetto in Italia. D’altro canto, anche la maggior parte dei tifosi accoglierebbe positivamente un ritorno del bomber classe ’81, attualmente in forza ai Los Angeles Galaxy. A Gattuso una punta farebbe comodo, soprattutto se l’intenzione è quella di proseguire con il 4-4-2, infortuni permettendo. Leonardo ci aveva pensato già in estate, e ora il ds rossonero studia le mosse dell’operazione prevista per il mercato invernale. Ma il ritorno di Ibrahimovic al Milan conviene davvero?

Innanzitutto bisogna considerare l’influenza che avrebbe Ibra sullo spogliatoio del Milan. Il giocatore non è semplice da gestire, nemmeno in allenamento: Gattuso ricorderà benissimo l’episodio dello scontro tra lo svedese ed Onyewu, quando i rossoneri erano guidati da Allegri. In più, Ibrahimovic potrebbe mettere ai margini Patrick Cutrone, attaccante dei rossoneri e dell’Under 21, che faticherebbe a trovare spazio. Non è detto nemmeno che Higuain gradirebbe la convivenza con Zlatan: l’argentino è approdato al Milan per sentirsi protagonista, e potrebbe minacciare anche la dirigenza di lasciare. Ricordiamo che per la permanenza del Pipita è fondamentale conquistare un posto in Champions.

Infine, lo storico dei ritorni romantici che hanno disatteso le aspettative di società e tifosi rossoneri è ricco di nomi importanti: da Altafini e Donadoni, passando per i vari Gullit, Shevchenko e Kakà, fino a Balotelli. Anche gli allenatori che hanno vissuto una seconda esperienza al Milan, mostri sacri del calibro di Arrigo Sacchi e Fabio Capello, non hanno avuto successo. Il ritorno di Ibrahimovic quindi, per quanto possa risultare intrigante, è ricco di rischi ed incognite. Sarà Leonardo a valutare se ne valga davvero la pena o no.