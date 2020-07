Milan, Ibrahimovic vuole restare: si lavora al contratto da 5 milioni più bonus

Zlatan Ibrahimovic vuole giocare fino a 40 anni al Milan: si lavora sul contratto da 5 milioni più bonus per lo svedese

Zlatan Ibrahimovic vuole rimanere al Milan. La Gazzetta dello Sport spiega che la trattativa deve cominciare, ma non sembra molto problematica. Maldini e Massara si sentono spesso con Raiola e un incontro prima della fine del campionato sarebbe inutile. Zlatan, oltre a essere un formidabile atleta, è uno showman del quale il Milan in questa fase non potrebbe fare a meno. Lui vuole restare, il club capisce che è importante trattenerlo. Il nuovo contratto per Zlatan, che in questa stagione ha guadagnato 3 milioni in sei mesi, potrebbe partire da una base di 5 milioni più bonus, legati ai gol e presenze e ai risultati della squadra.

La trattativa con il suo agente Raiola è in corso e nei prossimi giorni si parlerà del prossimo contratto che potrebbe essere biennale con una opzione da dirigente per la seconda stagione. Sono dettagli, perché Ibrahimovic si sente giovanissimo e perché il Milan ha bisogno di una guida per una banda di ragazzini.