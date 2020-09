Milan Ibrahimovic, «Zlatan is back»: gol e vittoria per lo svedese, i rossoneri puntano tutto sul 39enne in vista della nuova stagione

«Zlatan is back». Contro lo Shamrock Ibrahimovic ha praticamente mostrato tutto il suo repertorio: gol e personalità in grado di trascinare i rossoneri, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

AL CENTRO – Stefano Pioli lo ha messo al centro del progetto e lo svedese ha risposto con il suo stile, a quasi 39 anni. Segnando e trascinando, ancora una volta, il Milan.