Milan, il destino di Pioli non è segnato: il tecnico sta piacendo a Gazidis

Stefano Pioli non ha il destino segnato al Milan: il tecnico rossonero si gioca la riconferma e sta piacendo a Gazidis

Stefano Pioli non è un cosiddetto death man walking. Le voci su Ralf Rangnick ci sono e ci saranno sempre ma l’attuale tecnico del Milan si giocherà le sue carte per restare sulla panchina rossonera fino alla fine.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti, Ivan Gazidis stima parecchio l’attuale allenatore, il cui contratto scade nel 2021, ma c’è un gentleman agreement che permette al club e anche al tecnico di liberarsi o rivedere l’accordo in base ai risultati ottenuti. Ovviamente, nella decisione finale, sarà decisivo in che posizione terminerà il Milan il campionato. In casa rossonera è apprezzato il lavoro di Pioli il quale ha saputo ridare un equilibrio tattico al Diavolo.