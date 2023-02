Milan, il diavolo è tornato

Il Milan si ritrova e torna Diavolo, la squadra di Pioli strapazza l’Atalanta e agguanta l’Inter in classifica

Un autogol di Musso e la rete di Messias decidono il match a favore dei rossoneri che hanno dominato la Dea. Per la Gazzetta dello Sport il voto della squadra è 7: «Un gol per tempo, e nel mezzo un dominio quasi assoluto, condito con chance per tutti. Prova di forza: il diavolo è tornato».