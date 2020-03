Milan, il messaggio social: «Ogni giorno è buono per un po’ di Ibra»

Un messaggio social all’apparenza innocuo, ma che può significare molto. Ecco il tweet sul canale ufficiale del Milan dedicato a Ibra

C’è sempre tempo per vedere Ibrahimovic in azione. Il messaggio arriva dai canali social del Milan ed è dedicato al numero 21 rossonero, volato in Svezia per poter stare con la propria famiglia. Una clip con tutte le migliori azioni dello svedese o un messaggio diretto per dire «Ibra non si tocca?». Ai posteri e al campo l’ardua sentenza.