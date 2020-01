Milan, Ronaldinho ricorda i tempi rossoneri: «È stato come arrivare in una selezione dei migliori giocatori al mondo»

Ronaldinho ricorda i tempi al Milan, club che lo portò in Italia nell’estate del 2008. Il brasiliano lo ha fatto alla rivista Panenka, spendendo parole di elogio per quella squadra. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante:

«È stato come arrivare in una selezione dei migliori giocatori al mondo. Era come stare nel Real Madrid dei galacticos», il pensiero del Pallone d’Oro 2005.