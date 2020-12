Milan, il Sassuolo per ripartire. Lazio-Napoli senza Insigne, Roma a Bergamo per confermarsi

Giornata chiave per il Milan capolista la 13esima di Serie A.

I rossoneri, primi a +1 sull’Inter dopo i pareggi costati quattro punti con Parma e Genoa, sono attesi sull’insidioso campo del Sassuolo domenica alle 15.00. L’assenza di alcuni importanti tasselli nello scacchiere di Stefano Pioli (su tutti Ibra e Kjaer, non a caso vincitori rispettivamente di tre e un MVP nella stagione corrente) ha riportato il Diavolo a medie da metà classifica (Indice di Efficienza Tecnica del 89,7% e Indice di Efficienza Fisica del 91%), addirittura inferiori sul lato tecnico rispetto a quanto fatto registrare dalla formazione di De Zerbi nel pareggio di Firenze (IET 90,9%, IEF 90,4%).

Sarà spettacolare l’eventuale duello a distanza, tutto improntato sul piano fisico, tra alcuni dei giocatori più performanti del nostro campionato come Boga e Rogerio (capaci di sviluppare un’Efficienza Fisica del 95% nell’ultimo turno), e Leao ed Hernandez (che in questa stagione hanno più volte superato la soglia del 96%). Il Milan arriva al confronto un po’ più affaticato per aver sviluppato nell’ultima giornata un 8% in più di alta intensità ed un 6% in più di attività ad altissima accelerazione, ma i risultati sorridiono comunque ai lombardi. Dopo aver vinto quattro dei primi sei confronti in Serie A contro i rossoneri infatti (2P), il Sassuolo ha perso sei dei successivi otto (2N), e i neroverdi inoltre non sono andati a bersaglio in quattro degli ultimi sette incroci contro il Diavolo nel torneo, dopo che avevano trovato il gol in ognuna delle prime sette.

Banco di prova questo weekend anche per Lazio e Napoli, deluse dai risultati contro Benevento (1-1) e Inter (0-1). Un pareggio e una sconfitta che però hanno pesi specifici molto differenti, non solo per la levatura delle avversarie affrontate nel turno infrasettimanale. I campani, nonostante la sconfitta patita a San Siro, continuano a mantenere Indici di Efficienza in linea con i Top Serie A (IET 92,4%, IEF 92,9), mentre i biancocelesti sono in cerca di un rilancio definitivo per tornare al livello della prima parte della scorsa stagione (IET 89,6%, IEF 90,7%). Agli undici di Inzaghi serve una ripartenza convinta, alla squadra di Gattuso, penalizzata a Milano anche da un super Handanovic, dimenticare il ko e reagire subito. Sfida nella sfida il confronto tra i due uomini più in forma delle rispettive formazioni: Ciro Immobile (Indice di Efficienza Tecnica del 94%, Indice di Efficienza Fisica del 91%) Hirving Lozano (MVP dell’11esima giornata) che sembra ormai essersi assestato su valori da Top Player (IET 95%, IEF 96%). Il posticipo domenicale delle 20.45 tra Lazio e Napoli dirà chi avrà recuperato meglio la condizione dopo la 12esima giornata. Interessanti però alcuni dati condivisi da entrambe: 11,2 km in media percorsi per giocatore, di cui quasi 3km sviluppati ad alta intensità e 300 metri di sprint. Grande equilibrio sotto diversi aspetti, ma i precedenti incoraggiano il club partenopeo, visto che i biancocelesti hanno vinto solo una delle ultime 10 sfide di Serie A contro gli azzurri (1N, 8P) e che dal 2010/11 il Napoli è la squadra che ha segnato più gol alla Lazio nel massimo campionato (46, una media di 2.3 reti a partita).

Match intrigante anche quello di Bergamo tra Atalanta e Roma, in scena domenica alle 18.00. Una sfida ad altissimo coefficiente di difficoltà in casa della Dea, con due squadre che si presentano in uno stato di forma eccezionale: la Roma, reduce dal 3-1 interno col Torino, ha fatto registrare sul campo del Bologna una settimana fa il proprio picco stagionale (Indice di Efficienza Tecnica del 93,4%, Indice di Efficienza Fisica del 92,8%), in linea con i valori che gli undici di Gasperini producono ormai ininterrottamente dal post Lockdown. Entrambe si dimostrano molto intelligenti tatticamente (K-Movement 92,5%), e abili nel non consumare energie inutilmente: è per questo che nell’ultimo turno hanno prodotto alcuni tra i valori di carico esterno più bassi: ogni calciatore ha percorso poco più di 10,5 km, di cui 2,4 ad alta intensità. I padroni di casa hanno i precedenti a favore (l’Atalanta è imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide di Serie A contro la Roma con cinque vittorie e cinque pareggi, dopo aver rimediato 10 sconfitte in 13 precedenti) ma i giallorossi vivono un momento particolarmente positivo e il confronto si snoderà anche nella sfera puramente tecnica. Tra i punti di forza dei capitolini spicca sicuramente la proprietà di palleggio (K-Pass 93,9%, uno dei più alti del campionato), che a Bologna ha fruttato ben 19 passaggi riusciti ad altissima difficoltà. Un’arma importante per gli undici di Fonseca, che i nerazzurri proveranno a neutralizzare con il consueto strapotere fisico, che si sviluppa in valori altissimi di aggressività sia offensiva che difensiva (94%).