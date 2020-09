Milan, il vice di Donnarumma sarà Tatarusanu: pronto un contratto triennale

Il Milan ha trovato secondo Sky Sport l’accordo con il portiere Ciprian Tatarusanu che farà il vice di Donnarumma

Ciprian Tatarusanu, portiere attualmente in forza al Lione, è stato scelto dal Milan come vice di Gianluigi Donnarumma. La dirigenza rossonera ha trovato l’accordo con il calciatore per un contratto triennale secondo quanto riportato da Sky Sport.

Il portiere ex Fiorentina arriverà nelle prossime ore a Milano per effettuare le visite mediche e firmare il proprio contratto con il club allenato da Stefano Pioli.