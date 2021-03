Milan: in settimana colloqui per il rinnovo di tre giocatori

Milan: nei prossimi giorni sono previsti alcuni colloqui per il rinnovo di tre giocatori rossoneri. Si trattano di Calhanoglu, Ibra e…

Durante questa settimana il Milan, in particolar modo Paolo Maldini e Frederic Massara, avrebbe tre appuntamenti per il rinnovo di tre giocatori: Hakan Calhanoglu, Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma.

PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN VAI SU MILANNEWS24

Lo ha confermato ieri l’attuale dirigente milanista, nonché ex storico capitano. Tre pedine importantissime nello scacchiere di Stefano Pioli, così come per Tomori la cui valutazione del riscatto si aggira sui 28 milioni di euro (cifra altina ma trattabile).