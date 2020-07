Milan: incontro tra Maldini, l’agente di Rebic e la Fiorentina: i dettagli

Come riporta Sky Sport è in corso in questi minuti un incontro tra Paolo Maldini, l’agente di Rebic e la Fiorentia: i dettagli

Il Milan si muove per blindare Ante Rebic a Milano. Come riporta Sky Sport è in corso un incontro tra Paolo Maldini, l’agente del croato (Fali Ramadani) e la Fiorentina per delineare il futuro dell’attaccante.

Rebic è in prestito dall’Eintracht Francoforte e il club tedesco ha una percentuale di futura rivendita legata alla Fiorentina (50%). La volontà del club rossonero è quella di trattenere il croato a Milano viste le ottime prestazioni offerte.