Milan, tegola Calabria: si ferma nella rifinitura prima del Lille

Infortunio per Davide Calabria nella rifinitura del match contro il Lille in Europa League. Il terzino difficilmente verrà convocato da Pioli

Tegola per il Milan e Stefano Pioli. Davide Calabria ha rimediato un infortunio nella seduta di rifinitura alla vigilia della sfida di Europa League contro il Lille.

Per il terzino rossonero un problema muscolare e domani difficilmente verrà convocato nella sfida contro i francesi. Pioli non vorrebbe rischiarlo per recuperare al meglio il giocatore domenica in campionato con il Verona.