Milan, infortunio Maignan: arrivano buone notizie dagli esami di oggi! Programma di rientro definito. I dettagli

Infortunio Maignan, positivo l’esito degli esami odierni a cui si è sottoposto il portiere: escluse ulteriori complicanze. I dettagli

Come appreso da Milannews24, arrivano buone notizie in casa Milan per quanto riguarda le condizioni di Mike Maignan dopo il brutto scontro che lo ha visto protagonista (con Alex Jimenez) in Udinese-Milan di venerdì scorso, finita con la vittoria per 0-4 della squadra rossonera di Sergio Conceicao.

Gli esami specialistici svolti oggi hanno escluso complicanze per Mike Maignan. Nei prossimi giorni il portiere del Milan potrà riprendere progressivamente gli allenamenti.