Il giocatore belga si è infortunato nella rifinitura di oggi del Milan: le ultime sulle sue condizioni verso il Chelsea

Charles De Ketelaere, giocatore del Milan, sarà assente per il prossimo match di Champions League contro il Chelsea. Il belga, secondo quanto riportato da Sky Sport ha accusato un risentimento muscolare nella rifinitura di oggi con la squadra e sarà assente per la partita di domani sera.

Quella contro i londinesi potrebbe non essere l’unica partita che salterà il belga. Il centrocampista è in dubbio anche per il match nella prossima giornata di Serie A contro l’Hellas Verona.