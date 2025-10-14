Milan, Pulisic preoccupa Allegri: come sta lo statunitense dopo il problema alla caviglia

Milan, buone notizie da Pulisic: la caviglia migliora, il rientro è vicino. L’attaccante è sempre più vicino ad essere titolare contro la Fiorentina

Sospiro di sollievo in casa Milan in vista della ripresa del campionato. Le condizioni di Christian Pulisic sono in netto miglioramento e il rischio di un nuovo stop sembra ormai scongiurato. L’attaccante statunitense, fermato nei giorni scorsi da un problema alla caviglia, ha dato segnali incoraggianti durante gli ultimi impegni con la sua Nazionale, come confermato dal commissario tecnico degli USA, Mauricio Pochettino.

Il giocatore del Milan, che non si era allenato regolarmente per alcuni giorni, è tornato in campo nella recente amichevole contro l’Ecuador, subentrando nella ripresa e offrendo buone sensazioni. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del test contro l’Australia, in programma mercoledì notte alle 3 italiane, Pochettino ha rassicurato tutti sulle condizioni di Pulisic: «Penso che la risposta dopo i 20 minuti giocati contro l’Ecuador sia stata positiva. La caviglia ha reagito molto bene e spero che domani possa essere disponibile».

Lo staff tecnico americano ha gestito con estrema cautela il recupero del giocatore del Milan, evitando rischi inutili. L’obiettivo è stato quello di permettere al talento rossonero di rientrare gradualmente, senza aggravare il fastidio che lo accompagna da inizio stagione. Il CT ha aggiunto: «Oggi dobbiamo solo vedere come reagisce, ma la sua condizione è migliorata molto rispetto a quando è arrivato in ritiro».

Le parole di Pochettino rappresentano una notizia importante per i tifosi del Milan e per Massimiliano Allegri, che potrà contare quasi certamente sul proprio esterno d’attacco nel big match di San Siro contro la Fiorentina. Pulisic, protagonista assoluto di questo avvio di stagione rossonero con gol e assist decisivi, è diventato un punto fermo nello scacchiere tattico milanista, capace di dare imprevedibilità e qualità sulla corsia destra.

Il rientro in Italia di Pulisic è previsto per giovedì, quando si unirà subito al gruppo del Milan per preparare gli ultimi dettagli in vista della ripresa del campionato. Lo staff medico rossonero monitorerà attentamente la sua caviglia, ma il giocatore sembra ormai pronto per tornare in campo.

Per il Milan, che affronta un calendario fitto di impegni tra Serie A e coppe, ritrovare Pulisic in piena forma è fondamentale: la sua velocità, il dribbling e la capacità di incidere in zona gol possono fare la differenza in una fase cruciale della stagione.