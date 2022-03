Milan, infortunio Romagnoli: le condizioni del difensore in vista del Napoli

Romagnoli è alle prese con l’infortunio patito nel derby di Coppa Italia. Le ultime sulle sue condizioni in vista del Napoli

Secondo Tuttosport l’infortunio di Alessio Romagnoli non preoccupa, ma i tempi per recuperare sono comunque strettissimi. Motivo per il quale Stefano Pioli col Napoli dovrebbe confermare a centro della difesa Pierre Kalulu al fianco di Tomori.

Il Corriere dello Sport è più possibilista in ottica convocazione del capitano rossonero: dipende da come reagirà l’adduttore oggi e domani.

