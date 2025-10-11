Milan, Saelemaekers ko! Dal Belgio arrivano aggiornamenti: le ultime sulle condizioni del rossonero

Infortunio per Saelemaekers: dal Belgio gli esiti degli esami sull’esterno del Milan. Le ultimissime del rossonero

Allarme in casa Milan dal ritiro del Belgio. Dopo lo 0-0 di ieri contro la Macedonia del Nord, gara in cui Alexis Saelemaekers era rimasto in campo per un’ora offrendo una prova positiva, l’esterno rossonero è stato costretto a fermarsi.

Nel pomeriggio, l’account ufficiale della nazionale belga ha annunciato che il giocatore non sarà disponibile per la prossima sfida di qualificazione al Mondiale contro il Galles. Gli accertamenti medici hanno infatti evidenziato un problema fisico che, secondo quanto riportato dal portale HLN.be, sarebbe riconducibile a una lesione muscolare.

La notizia ha immediatamente fatto scattare l’allarme a Milanello: Saelemaekers rientrerà a Milano per ulteriori controlli, così da chiarire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Uno stop che complica i piani di Massimiliano Allegri, chiamato a gestire un calendario fitto di impegni e che contava sull’esterno per la ripresa del campionato. L’infortunio del belga si aggiunge alle preoccupazioni legate ai nazionali e riaccende il dibattito sulla gestione dei giocatori durante le soste. A rendere il quadro ancora più pesante, anche Estupiñán ha riportato un problema fisico nella gara disputata ieri.