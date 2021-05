Milan, infortunio Tonali: out contro il Torino. Le condizioni

Sandro Tonali ha subito un infortunio e non ci sarà stasera contro il Torino

Tonali escluso anche per infortunio dalla gara contro il Torino. Si accoda dunque a Ibrahimovic anche lui fermo per una distorsione al ginocchio. Intanto dall’elenco dei convocati non figura neanche Tonali, il mediano si sarebbe fatto male ieri durante l’allenamento.

COME STA – Trauma contusivo al ginocchio sinistro, sarebbe questa la prima diagnosi che lo escluderebbe dalla gara con il Toro, in seguito si valuteranno le condizioni per capire se sarà disponibile per la gara con il Cagliari di domenica 16 maggio, ore 20:45.