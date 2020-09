Milan, interessa Diogo Dalot del Manchester United per la difesa

Il Milan ha individuato in Diogo Dalot, attualmente in forza al Manchester United, il profilo giusto per rafforzare la propria difesa

Il Milan continua a lavorare sul mercato per rafforzare la propria difesa in vista della stagione appena incominciato. Nelle ultime ore la dirigenza rossonera ha mostrato interesse per Diogo Dalot, difensore in forza al Manchester United, secondo quanto riportato da Sky Sport.

La società rossonera ha avanzato una prima offerta con la formula del prestito con diritto di riscatto ma il Manchester United vorrebbe cedere il terzino destro solamente a titolo definitivo.