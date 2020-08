Milan, interesse del Betis Siviglia per Davide Calabria

Sul difensore del Milan, Davide Calabria, vi è l’interesse del Betis Siviglia secondo quanto riportato da Tuttosport

Il club rossonero non considera infatti incedibile il proprio difensore e potrebbe lasciarlo partire per potere ottenere a bilancio una buona plusvalenza. Il Milan sarebbe infatti disposto a far partire Calabria solamente a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.