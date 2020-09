Milan, interesse del Friburgo per Krunic: offerta di 4 milioni

Il Friburgo avrebbe avanzato al Milan un’offerta ufficiale per l’acquisto del centrocampista bosniaco Rade Krunic

Il Friburgo, squadra militante in Bundesliga, ha presentato alla dirigenza del Milan un’offerta ufficiale di 4 milioni di euro per l’acquisto di Rade Krunic. Lo riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport.

Sul centrocampista ex Empoli vi è anche l’interesse del Torino. Per il Milan Krunic non è incedibile ma sta aspettando di dare un ulteriore rinforzo a Stefano Pioli prima di cederlo. Maldini e Massari stanno infatti pensando a Soumaré del Lille e Florentino del Benfica sul quale vi è anche il Lione.