Milan-Juve, Bonucci commenta la sua esclusione dal big match: «Sono rimasto molto sorpreso, ma la squadra resta sempre in primo piano»

Prima del match di questa sera Milan–Juventus a Bonucci parla ai microfoni di Sky della sua esclusione della partita. Ecco la parole del calciatore: «Sinceramente ieri quando il mister ha dato le casacche sono rimasto sorpreso. Chi mi conosce sa che non mi sarei mai tirato indietro davanti a una partita del genere, anzi, sono quelle partite dove mi esalto e dove do qualcosa in più. Però fa parte di una scelta e di una rotazione, giocavo da 9 partite di seguito da titolare, fosse stato per me avrei giocato anche la decima e l’undicesima, però in una stagione ci sono 60 partite, il mister alla Juve e noi come gruppo abbiamo la fortuna di avere grandi difensori che devono farsi trovare pronti al momento del bisogno. Ieri il mister ha scherzato, l’anno scorso visto che la prima da ex l’hai saltata, te la faccio saltare anche quest’anno ».

Bonucci poi prosegue: «Mi sarebbe piaciuto molto giocare, però poi gli interessi della squadra, la voglia di vincere e di fare gruppo, di sentirsi ognuno di noi importante per la squadra, passa in primo piano».