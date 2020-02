Milan Juve, Sarri: «Se pensiamo di essere già in finale sarà un problema»

Milan Juve, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di JTV per analizzare il match di Coppa Italia con i rossoneri

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha analizzato i temi del match dai microfoni di JTV: «L’1-1 in trasferta è un buon risultato alla fine, quindi ci mette nelle condizioni di avere possibilità di passare il turno e di accedere alla finale. Chiaramente c’è da giocare 90 minuti. Se pensiamo di essere in finale sarà un problema».

RAMSEY – «Ha fatto un buon primo tempo, in netto calo nel secondo tempo. Cuadrado esterno nel 4-3-3? La scelta in questa occasione era dovuta alle circostanze, perché il giocatore che ci poteva mettere più in difficoltà era Theo Hernandez».