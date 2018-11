Milan-Juventus: record d’incasso per i rossoneri con 4.9 milioni guadagnati

A San Siro ci sarà una nuova serata di grande calcio: Milan-Juventus permetterà ai rossoneri di fare il record di incassi

Grandi serate di calcio a San Siro: dopo il tutto esaurito per Inter-Barcellona, lo stadio si riempirà nuovamente per il posticipo serale di Serie A tra Milan e Juventus. La sfida con i Campioni d’Italia permetterà ai rossoneri di fare il record d’incasso con 4.9 milioni guadagnati dagli oltre 70mila tagliandi già venduti. Saranno tante anche le persone davanti alla tv per seguire Higuain contro Ronaldo: la partita sarà trasmessa in oltre 200 Paesi. Milan e Juventus si sono già incontrate 166 volte: 49 vittorie rossonere, 63 quelle bianconere e 54 pareggi.