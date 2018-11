Milan-Juventus: i numeri del posticipo serale di San Siro – VIDEO

Domenica, nel posticipo serale di San Siro, si affronteranno Milan e Juventus: ecco qualche dato – VIDEO

Domenica sera la partita di cartello della 12ª giornata sarà Milan-Juventus nel posticipo, a San Siro. Sono molti gli spunti relativi a questa gara, ad esempio Higuain, che dovrebbe farcela a recuperare dall’infortunio, vorrà far vedere ai bianconeri di aver sbagliato a cederlo. L’argentino, tuttavia, in 6 precedenti, ha segnato solamente 1 gol. Esattamente lo stesso numero di reti segnate dai rossoneri, su palla inattiva, in queste prime 11 giornate.