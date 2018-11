Ai microfoni di Sky Sport, prima del match tra Milan e Juventus è intervenuto il ds bianconero, Fabio Paratici

Prima del fischio d’inizio tra Milan e Juventus, il ds dei bianconeri, Paratici, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, concentrandosi su Higuain: «È un giocatore a cui vogliamo molto bene, ha fatto benissimo da noi. E’ un giocatore che non spaventa me, spaventa tutte le squadre che giocano contro di lui. Ha più di 30 anni, ha segnato tantissimo in tutte le squadre dove è stato, poi è chiaro che lo affronteremo da Juve. Se sarà bravo più di noi gli faremo un grande applauso, lo saluteremo, ma troverà anche lui duro, non sarà facile».

Sull’esclusione di Bonucci, invece, si è espresso così: «Allegri ha piena autonomia, non deve venire da me a dirmi cosa fa. Abbiamo un grande reparto difensivo, abbiamo cinque difensori molto forti. Leo aveva giocato nove partite consecutive, quindi ha deciso il mister di lasciarlo fuori oggi».

In chiusura anche una domanda di mercato su Tonali, gioiello del Brescia: «Non era necessaria la convocazione in Nazionale per scoprirlo: gioca stabilmente in Serie B ed è la dimostrazione che il calcio italiano non è così male».