Milan-Juventus top e flop, le pagelle: Matuidi è una piovra, Higuain la fusione (mi)perfetta del suo passato, Benatia decisivo… in positivo

La Juventus sbanca San Siro in una partita condotta praticamente dal primo all’ultimo minuto, replicando così al successo di ieri sera del Napoli. Milan troppo timido per far male, oltre che limitato nelle soluzioni dai tanti infortuni.

Milan-Juventus: promossi Szczesny, Matuidi e Benatia

SZCZESNY – Anche un dettaglio apparentemente insignificante, a volte, può fare la differenza. Come una deviazione quasi impercettibile, a deviare un calcio di rigore sul palo e un’inerzia in proprio favore.

MATUIDI – Piovra. Arpiona qualunque pallone gli graviti nei paraggi con gli otto tentacoli che gli competono: ubiquo.

BENATIA – Contano più cinque chiusure decisive – cinque, due nel primo tempo e tre nella ripresa – o un fortuito pallone rimpallato su un braccio in area di rigore?

Milan-Juventus: bocciati Higuain, Rodriguez e Dybala

HIGUAIN – La fusione (im)perfetta tra il Pipita di Napoli-Lazio e quello di Udinese-Napoli: miscela le due versioni sbagliando l’ennesimo rigore e lasciandosi andare all’ennesima crisi di nervi

RODRIGUEZ – Posterizzato da Mandzukic come una guardia tiratrice da una schiacciata di Shaq O’Neal. E così la partita ha imboccato il suo corso prima ancora di cominciare…

DYBALA – Prestazione “leggerina”, ai limiti dell’evanescente. Prova a sguizzare via sulla trequarti come un pesciolino, ma si perde nell’immensità dell’oceano.

@DanieleGalosso