Milan, la Coppa Italia è vitale: soldi ed Europa per dare un senso alla stagione

Tra due giorni il Milan sfiderà la Juve in Coppa Italia: un trofeo che è diventato fondamentale per i rossoneri

Coppa Italia al primo posto. Sono lontani i tempi in cui le squadre snobbavano il trofeo nazionale per concentrarsi maggiormente su Europa e scudetto, ora la Coppa Italia è al primo posto nei pensieri del Milan.

Perchè? Il motivo è presto detto. Come spiega La Gazzetta dello Sport l’incasso economico che ne deriva in caso di vittoria è aumentato, ma la Coppa Italia offre anche la qualificazione all’Europa League per la squadra vincitrice, una sorta di scorciatoia europea per chi fa fatica in campionato. Scorciatoia che vorrebbe prendere il Milan di Stefano Pioli, ma per farlo dovrà superare la Juve all’Allianz Stadium. Si parte dall’1-1 dell’andata.

Vincere la Coppa Italia vorrebbe dire incassare circa 20 milioni, tra premi e qualificazione europea. In più qualificherebbe il Diavolo direttamente all’Europa League, cosa che in campionato col settimo posto porterebbe a dover fare i preliminari. Infine, sarebbe un risultato simbolico perché Pioli regalerebbe ad Elliott il primo trofeo da proprietario del club di via Aldo Rossi dopo quasi due anni.