Matyas Estherazy, agente di Dominik Szoboszlai, ha parlato ai microfoni di Fabrizio Romano del passaggio del suo assistito al Lipsia

L’agente di Dominik Szoboszlai, Matyas Estherazy, ha parlato ai microfoni del podcast del giornalista Fabrizio Romano in merito al passaggio del suo assistito al Lipsia. Il procuratore ha parlato anche del Milan e dell’interesse dei rossoneri sul giocatore.

Ecco le sue dichiarazioni: «Il Milan è uno dei più grandi club al mondo con una storia incredibile, quando ero giovane guardavo con entusiasmo i loro giocatori. Stanno costruendo il club con una fantastica dirigenza, Maldini e Massara hanno un’ottima visione. Molti li hanno criticati ma credo che ora sono in una buona posizione. Sono privilegiato a conoscerli e ad averli incontrati, gli auguro il meglio per il futuro e chissà che non ci si possa incrociare di nuovo».