Milan, l’ammissione di Maldini: «Nei mesi scorsi siamo stati in contatto con Simakan»

Maldini sta cercando in ogni modo un difensore centrale per rafforzare la rosa del Milan. Ecco con chi ha parlato nei mesi precedenti

Paolo Maldini è stato intervistato dai colleghi di Telefoot e ha parlato di calciomercato, in particolare del difensore centrale che il Milan sta cercando ormai da diverso tempo.

«Abbiamo parlato con gli agenti di Simakan nei mesi precedenti, e anche col ragazzo. Devo dire che abbiamo parlato anche con altri giocatori di Ligue 1. Quello che vediamo noi del campionato francese è che non essendo molto tattico i giocatori sviluppano molto l’abilità nell’uno contro uno, sia in attacco che in difesa. Nel calcio moderno credo che questo sia fondamentale. La nostra idea è proprio quella di andare a prendere questo tipo di talento, magari un pochino grezzo dal punto di vista tattico ma che ha grandi capacità fisiche e nell’uno contro uno, che sia Simakan o che sia un altro».