Rafael Leao ha parlato della sconfitta della scorsa settimana contro lo Spezia

Rafael Leao, attaccante del Milan, in una lunga intervista al Corriere dello Sport ha parlato anche della sconfitta di sabato scorso in casa dello Spezia che è costato il primato in classifica.

«Chiaramente volevamo restare primi ma non facciamo drammi perché l’Inter ci ha sorpassati. Il campionato è lungo e l’importante è essere davanti alla fine. Adesso abbiamo di fronte un incontro importante da approcciare con la testa giusta. Vogliamo vincere».