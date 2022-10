Milan, Leao miglior giocatore portoghese del mese: «Merito del lavoro nel mio club»

Rafael Leao, attaccante del Milan, è stato premiato miglior giocatore portoghese del mese. Ecco le sue dichiarazioni

LEAO – «Voglio ringraziare tutti coloro che hanno votato per me. È il riconoscimento del lavoro che sto facendo nel mio club. Ringrazio tutti ancora una volta, questa è la seconda volta che vinco questo trofeo e sono molto felice. Spero di continuare a dare gioia ai tifosi portoghesi in campo».