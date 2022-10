Milan, Leao: «Non potevo dire di no alla chiamata di questo club»

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato in un’intervista ai canali ufficiali dell’UEFA: le sue dichiarazioni

Intervistato dal sito ufficiale della UEFA, Rafael Leao ha parlato della sua avventura al Milan.

LE PAROLE – «Ero destinato a giocare a calcio, abitavo in un quartiere povero e non era facile. Se crediamo in noi stessi, possiamo andare lontano. Ho lasciato lo Sporting a 19 anni e sono rimasto al Lille per una sola stagione. Quando il Milan mi ha contattato è stata una gioia. Ero felice, ma anche in ansia perché da un momento all’altro uno dei più grandi club d’Europa mi voleva. Non potevo dire di no».

CONTINUA SU MILANNEWS24