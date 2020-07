Milan, Leao su Ibrahimovic: «È un fratello maggiore, mi dà consigli e fiducia»

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic

Da quando a gennaio Zlatan Ibrahimovic è arrivato al Milan, si è immediatamente instaurato un bellissimo rapporto con Rafael Leao. A parlare del rapporto con lo svedese, è stato lo stesso attaccante portoghese ai microfoni di Sky Sport.

IBRAHIMOVIC COME UN FRATELLO – «Lui è come un fratello maggiore, mi dà dei consigli per fare meglio. È sempre sorridente, un grande compagno. Mi dà fiducia, è sempre tranquillo. Fuori dal campo è una persona diversa».