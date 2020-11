La lista dei convocati di Bonera per la sfida di Europa League del Milan in casa del Lille

Il Milan è atteso dalla trasferta di Lille in Europa League senza l’infortunato Zlatan Ibrahimovic. Anche mister Pioli non sarà in panchina, ancora positivo al Covid-19.

A guidare i rossoneri ci sarà nuovamente Bonera, che ha reso nota la lista dei convocati per la gara contro i francesi:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarușanu;

Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli;

Centrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Tonali;

Attaccanti: Colombo, Maldini, Rebic.