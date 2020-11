Milan Lille, i convocati di Pioli: Calabria non ce la fa

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Lille

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha reso nota la lista dei convocati per la partita di Europa League contro il Lille. Assente Davide Calabria, per il problema fisico patito ieri in allenamento.

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarușanu.

Difensori: Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebic.