 Milan, Luis Alberto svela: «Maldini e Leonardo mi hanno cercato in passato. Ecco perché non sono diventato rossonero»
1 minuto ago

Luis Alberto

Milan, Luis Alberto conferma contatti con i rossoneri in passato. E sullo Scudetto lo spagnolo non ha assolutamente dubbi. Le sue parole

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport Luis Alberto si sofferma su diversi temi parlando anche di Milan e del suo possibile passaggio in rossonero.

MILAN – «In passato i rossoneri mi hanno cercato. Nella stagione 2018/2019 ho parlato con Maldini e Leonardo. Però sappiamo come le cose vanno in Italia, ai tempi non era facile portarmi via dalla Lazio».

MILAN DA SCUDETTO – «Secondo me sì. Il derby vinto è un grande passo in avanti. Modric che gestice la palla, a centrocampo sono forti. Davanti con Pulisic e Leao la qualità è tanta. L’assenza delle coppe può essere un vantaggio, ma ci sono tante squadre in lotta».

FUTURO – «Al momento voglio continuare. Non penso assolutamente al ritiro. Posso giocare altri tre o quattro anni. In Italia oggi giocherei solo per la Lazio. Se mi chiamasse Sarri potrei tornare, se dovesse farlo Lotito, assolutamente no».

Milan News

