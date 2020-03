Milan, Maldini e Boban non fanno sconti: ancora due anni di contratto

Milan, continua il caos societario: Maldini e Boban vogliono rimanere fino al termine del contratto, ancora due anni

Nessuno sconto. Boban e Maldini vogliono assolutamente rimanere a Milanello fino al termine del contratto – ancora due anni a circa 5.5 milioni di euro -, nonostante lo scontro con Gazidis.

Il Corriere dello Sport in edicola oggi analizza la situazione del club rossonero: ieri i due dirigenti erano presenti sul campo di allenamento, ma non per salutare la squadra. Entrambi vogliono far rispettare i contratti stipulati, tutto può ancora succedere.