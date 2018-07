Il racconto di Milan-Manchester United, sfida dell’International Champions Cup. Risultato, cronaca, tabellino e highlights del match

Finisce 1-1, ai tempi regolamentari, tra Milan e Manchester United. Positivo l’esordio nella International Champions Cup per il Milan di Rino Gattuso che ha potuto schierare una formazione che non dovrebbe essere molto lontana da quella che sarà la formazione titolare durante la stagione. In campo Bonucci, con la fascia di capitano, nonostante le voci di mercato. Suo l’assist, con uno splendido lancio, per l’1-1 di Suso. Lo United si era portato in vantaggio al 12′ approfittando di una disattenzione difensiva rossonera: il cileno Alexis Sanchez, a tu per tu contro Donnarumma, non ha sbagliato. Poi il pari rossonero con lo spagnolo. Tante emozioni nella gara che si è conclusa con la sconfitta dopo una lunghissima serie di rigori dei rossoneri (ci sono voluti ben 13 rigori per decretare il vincitore) che ha visto anche il gol di Pepe Reina che ha respinto, fra gli altri, il rigore al collega Pereira, e ha poi realizzato il penalty sempre contro il portiere dello United. Decisivo il gol di Herrera e l’errore di Kessié.

IL TABELLINO

MARCATORI: 12′ A. Sanchez (Manchester United); 15′ Suso (Milan)

MILAN (4-3-3): Donnarumma (60′ Reina); Abate (60′ Antonelli), Bonucci (45′ Romagnoli), Musacchio, Calabria; Kessie, Locatelli (60′ Jose Mauri), Bertolacci (45′ Borini); Suso, Cutrone (74′ Kalinic), Calhanoglu. A disposizione: A. Donnarumma, Reina, Antonelli, Bellodi, Simic, Romagnoli, Bonaventura, Brescianini, Halilovic, Mauri, Torrasi, Borini, Kalinic, Tsadjout. Allenatore: Gattuso

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Grant (45′. Joel Pereira); Darmian, Smalling, Bailly, Shaw (73′ Fosu-Mensah); Tuanzebe, McTominay, Herrera; Mata (87′ Hamilton), Pereira, A. Sánchez. A disposizione: Joel Pereira, Fosu-Mensah, Mitchell, Garner, Chong, Bohui, Gomes, Hamilton, Williams, Greenwood. All. Mourinho.