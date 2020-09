Milan Milenkovic, la Fiorentina chiude la porta per il difensore serbo. Sì a Chiesa, ma il centrale non si muove

Chiesa? Sì, può darsi. Nikola Milenkovic però non si tocca. La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al mercato del Milan e alla chiusura definitiva della Fiorentina per il centrale serbo.

NO GRAZIE – Il Milan – si legge – ha alzato il pressing per il difensore, ma dalla società viola è arrivato un secco no. Il contratto è in scadenza nel 2022, ma Commisso non vuole venderlo. I rossoneri, intanto, ci provano per Chiesa.