Milan Milenkovic, la soluzione difensiva per Stefano Pioli: il tecnico rossonero lo ha allenato già alla Fiorentina

Serve un difensore in grado di saper fare la differenza. Anzi, un jolly difensivo. Nikola Milenkovic – come riportato da Tuttosport in edicola oggi – può essere l’arma in più per la difesa del Milan.

Il giocatore è stato già allenato da Stefano Pioli e potrebbe far bene nella retroguardia rossonera. Il serbo può giocare sia al centro che da terzino destro, una soluzione tattica da non sottovalutare assolutamente.