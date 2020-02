Milan, Mirabelli: «Maldini sta facendo la gavetta. Ibra non l’avrei preso»

Massimiliano Mirabelli, ex dirigente del Milan, parla della prima stagione da dirigente di Paolo Maldini: ecco le sue parole

Massimiliano Mirabelli, ex dirigente del Milan, ha parlato a Calciotoday.it di Paolo Maldini. Ecco le sue parole.

MIRABELLI – «Chi ha giocato ad altissimi livelli non è detto che possa fare il dirigente. Paolo è alle prime armi e sta facendo la gavetta, avrà bisogno di tempo per prendere confidenza con questo mestiere. Abbiamo rinnovato il contratto di Donnarumma e con un agente come Raiola non è semplice, di questo ne ha beneficiato l’attuale società. Voglio vedere adesso se e come verrà prolungato il contratto del portiere. Poi abbiamo lanciato Gattuso come allenatore. Ibra? Io non l’avrei preso».