Milan, Pioli studia il turnover in vista della sfida con la Dinamo

Stefano Pioli per la sfida al Monza studia il turnover e lo fa con la testa alla Champions League e al prossimo avversario, ovvero la Dinamo.

Esordio dal 1′ minuto per Origi e Rebic al posto di Leao. Questi i due possibili due cambi del tecnico rossonero. In mezzo al campo ci sarà Pobega con Tonali mentre in difesa giocherà Dest a destra. Pioli vara la scelta del turnover per preparare al meglio la sfida contro la Dinamo Zagabria. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.