Monza, Galliani: «Milan? La mia vita scorre davanti già da un paio di giorni»

L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato in vista del prossimo match di Serie A contro il Milan

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato prima dell’inizio dell’Assemblea di Lega in corso a Milano nella sede di Via Rosellini del prossimo match con il Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Nel 1982-83 ero vice presidente del Monza, giocammo in serie B contro il Milan: all’andata perdemmo 4-1 in casa, al ritorno 4-0 a San Siro. Domani cercheremo di fare un po’ meglio. Emozioni? È la mia vita che mi scorre davanti già da un paio di giorni. Al di là del tifo da bambino, da dirigente ho vissuto dal 1975 all’85 al Monza, dall’1986 al 2017 al Milan, dal 2018 ad oggi ancora al Monza. Come finisce domani? Ah non lo so proprio».